Testzentrum Leinefelde erweitert Öffnungszeiten

Leinefelde. DLRG reagiert mit der Anpassung der Öffnungszeiten des Testzentrums auf die erhöhte Nachfrage.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft passt die Öffnungszeiten des Testzentrums in der Birkunger Straße an. Von Montag bis Freitag sind ab sofort Corona-Tests in der Zeit von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 18 Uhr möglich und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Ein Termin muss für einen Test nicht vereinbart werden.