Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses öffnet länger

Heiligenstadt. Die Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses bietet ab 15. August erweiterte Öffnungszeiten. Karten für kommende Veranstaltungen sind noch erhältlich.

Die Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt bietet ab Dienstag, 15. August, erweiterte Öffnungszeiten an. Dies teilt Werkleiterin Marie-Christin Liese mit. Demnach können ab diesem Datum zu den folgenden Öffnungszeiten Reservierungen vorgenommen und Eintrittskarten sowie Gutscheine erworben werden: Dienstags und mittwochs, jeweils von 9 Uhr bis 14 Uhr, donnerstags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache.

In den kommenden Wochen werden im Eichsfelder Kulturhaus unter anderem am 16. September der Comedian Rüdiger Hoffmann mit seinem Programm „Mal ehrlich“, das Schlager-Duo Fantasy am 23. September und das Kabarett „Die Arche“ mit dem Programm „Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“ am 13. Oktober auf der Bühne zu erleben sein. Die Show „Rock the Circus“ steht am 12. November auf dem Programm. Für alle Veranstaltungen sind nach Informationen von Marie-Christin Liese noch Karten erhältlich.

Kontakt unter Telefon: 03606/608060 sowie per Mail: kulturhaus@kreis-eic.de. Karten können auch unter www.eichsfelder-kulturhaus.de erworben werden.