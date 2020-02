Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theologe spricht in Heiligenstadt über sexuellen Missbrauch in der Kirche

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass in Ländern auf der ganzen Welt Vertreter der katholischen Kirche sexuelle Gewalt gegen Minderjährige verübt haben, so beispielsweise in Australien, Chile, Deutschland, Irland und den USA. Die Täter wurden von ihren Vorgesetzten gedeckt, ihnen wurde mehr als den Opfern geglaubt. Ihre Taten wurden vertuscht. In Australien und Frankreich wurden inzwischen hochrangige Vertreter der katholischen Kirche verurteilt. Welche persönlichen und strukturellen Faktoren in der katholischen Kirche haben diese Taten und ihre Vertuschung begünstigt? Wie steht es weltweit um das Bewusstsein um diese Faktoren und die Notwendigkeit, sie zu ändern? Und was muss sich ändern, damit sich solche Straftaten nicht wiederholen? Diesen Fragen widmet sich der Vortrags- und Gesprächsabend am Dienstag, dem 18. Februar, um 19.30 Uhr im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus. „Strukturen der Sünde. Systemische Ursachen des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche“ ist er überschrieben. Als Referent wird Professor Hans Zollner erwartet. Er ist Theologe, Psychologe und Psychotherapeut, Präsident des Päpstlichen Kinderschutzzentrums der Universität Gregoriana und Mitglied der Päpstlichen Kinderschutzkommission. Veranstalter des Abend ist das Katholische Forum im Land Thüringen in Kooperation mit dem Eichsfeldforum.