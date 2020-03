Worbiser Bürgermeister Thomas Rehbein: „Ihr lernt und lebt hier Demokratie“

Vorn sitzen Sitzungsleiter und Bürgermeister, an den Tischen haben die Abgeordneten Platz genommen, die Sitzung wird eröffnet, die Tagesordnung verabschiedet, alles ganz normal. Nur dass die Ratsmitglieder viel jünger sind als in einer Stadtratssitzung. Manche berühren mit ihren Füßen kaum den Boden. Das Kinderparlament Worbis tagte am Mittwoch in der Aula der Grundschule und allem voran, wurden neue Mitglieder vereidigt.

Grundschullehrer schlagen diese Kinder vor, sie werden danach in ihren Klassen gewählt, wie es sich für ein demokratisches System gehört. Pressesprecher und Sitzungsleiter Oscar Rehbein geht in die 8. Klasse des Gymnasiums St. Elisabeth in Heiligenstadt, engagiert sich aber weiter im Parlament. Sonst kommen die Mitglieder hauptsächlich aus der Worbiser Grundschule.

Ortsteilbürgermeister Thomas Rehbein (CDU), der Onkel des jungen Sitzungsleiters, hatte die Aufgabe, den Amtseid abzunehmen. Er verlas die Worte, „die auch die Großen sprechen müssen“, die Kinder sprachen nach und verpflichteten sich einer gewissenhaften Arbeit. Dann bekam jeder einen Ausweis, der sie als Kinderparlamentarier identifizieren soll. Stolz nahmen sie sie entgegen. „Ihr lernt und lebt hier Demokratie“, sagte der Bürgermeister und informierte die Kinder dann darüber, dass die Stadt Leinefelde-Worbis gerade plant, einen Saal im alten Bahnhof zu bauen und auch darüber, dass ihr Anliegen, die Verkehrssituation vor der Schule sicherer zu gestalten, es bis in den Stadtrat geschafft hatte. Man sei dran. Dann wurde abgestimmt, ob das Kinderfest am 3. Juni stattfinden solle oder doch an einem anderen Termin. Nachdem geklärt wurde, was eine Enthaltung ist, war das eine einfache und einstimmige Sache. Einige Komponenten des Festes konnten schon verkündet werden. Der Sportverein wird eine Hüpfburg stellen, der Jugendclub eine Popcorn-Maschine und das Rote Kreuz will Spiele anbieten.

Auch das Thema Sonneneckchen stand auf der Tagesordnung des Kinderparlamentes. Auf dem schönen Fleck Erde am Südhang der Harth, hinter dem Gelände der Grundschule, soll ein Waldspielplatz entstehen. Die Mitglieder des Kinderparlamentes hatten dafür bereits Spielgeräte ausgesucht. Thomas Rehbein erklärte nun, dass man etwas in Verzug geraten sei. Das Wetter sei schuld: erst die Trockenheit, nun der nasse Boden. Damit seien schon fünf Prozent Mehrkosten entstanden. Bis zum Beginn der Sommerferien soll aber alles fertig sein, versprach er.

Nun ging es zu den Anfragen der Parlamentsmitglieder. Die Frage, ob der Bolzplatz am Stadion auch nachmittags und in den Ferien von den Kindern genutzt werden kann, wurde an Wolfgang Schug, dem Vorsitzenden des Worbiser Sportvereins herangetragen. Bisher habe es aber noch eine Antwort gegeben. Thomas Rehbein empfahl den Kindern, stets den Eingang des Stadions zu nutzen, denn dann sei auch immer ein Trainer oder der Platzwart vor Ort.

Sonst ging es den Kindern vermehrt um Spielplätze. Müll und unsicher scheinende Geräte wurden da angesprochen. Der Bürgermeister versprach Klärung, rief die Kinder dazu auf, auch selbst auf die Sauberkeit auf den Plätzen zu achten und freute sich, dass sie sich zur Teilnahme am Frühjahrsputz am 18. April bereit erklärt hatten.