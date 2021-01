Thüringens Herr der Ringe aus Neuendorf

Gerhard Müller, ist im Vorstand des Thüringer Landesverbandes und für die Verteilung der Ringe an die Züchter als Landesringverteiler verantwortlich.

In den ersten fünf Monaten des Jahres hat Gerhard Müller allerµhand zu tun, denn in dieser Zeit fordern die Geflügelzüchter aus Thüringen bei ihm die für sie wichtigen Fußringe für Hühner, Enten, Tauben und anderes Geflügel an. „Die Züchter brauchen die Ringe, denn ohne diese können sie keine Tiere ausstellen“, erzählt der Neuendorfer, der Vorsitzender des Eichsfelder Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter ist.