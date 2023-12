Eichsfeld/Erfurt Würdigung für jahrelanges Engagement für andere in verschiedenen Arbeitsfeldern

Karl Aschoff und Doris Krischker, beide aus Heiligenstadt, Erwin Hunold (Niederorschel) und Georg Pfützenreuter aus Deuna haben jetzt in Erfurt eine Ehrenamtsauszeichnung für ihr jahrelanges Wirken erhalten. Bereits zum 18. Mal hat die CDU-Landtagsfraktion Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Freistaat mit einem großen Festakt für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die 45 Preisträger wurden diesmal im Plenarsaal des Thüringer Landtags für ihr Wirken zum Wohle der Gesellschaft geehrt.

Karl Aschoff leitet seit 15 Jahren als Vorsitzender die Landseniorenvereinigung Heiligenstadt mit ihren 200 Mitgliedern, seit zehn Jahren ist er Vizepräsident der Thüringer Landsenioren. Den Seniorinnen und Senioren ein langes selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen ist für ihn Lebensaufgabe und -programm. Die Unterstützung bei Einkäufen, Fahrten zu Arzt- oder Verwaltungsterminen, Würdigungen bei Jubiläen und Ehrentagen sind einige Beispiele seiner Aktivitäten. Des Weiteren organisiert Aschoff traditionelle Großveranstaltungen, wie Frühjahrs-, Sommer- und Erntedankfeste sowie Weihnachtsfeiern. Aber auch die Organisation von kulturellen und weiterbildenden Veranstaltungen in Kooperation mit Caritas, Urania und Polizei sowie Besuche in Eichsfelder Wirtschaftsunternehmen gehören zu seinen Aktivitäten. Mehrere Busreisen, auch durchaus über die Grenzen Deutschlands hinaus, sind fester Bestandteil des Jahresprogramms. Und er erreicht hohe Teilnehmerzahlen

Doris Krischker ist seit 2003 aktives Mitglied der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe Heiligenstadt. Seit 2006 informiert sie durch ihr Aufklärungsprojekt in zahlreichen Eichsfelder Schulen über das alltägliche Leben mit dieser unheilbaren Krankheit. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft im Landesverband Thüringen sensibilisiert sie mit Hilfe der „Fühlstraße“ Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Einschränkung der Betroffenen. Über zwei Jahrzehnte initiierte und betreute sie an Schulen das Projekt „Run for Help – Gesunde Füße laufen für kranke Füße“. Bei insgesamt 22 Benefizläufen wurden bisher über 50.000 Euro für an Multiple Sklerose Erkrankte gesammelt. Großen Anteil hat sie außerdem an der Organisation von Bildungs- und Informationsfahrten der Mitglieder.

Einsatz für Demokratie und die heimische Vogelwelt

Erwin Hunold gehörte 1980 zu den Gründungsmitgliedern des Niederorschler Carneval Verein. Noch heute ist er aktives Mitglied und erfreut das Publikum mit Büttenreden und Gesangeinlagen. Darüber hinaus ist er Sänger und Songschreiber der Band „Ohne-Spatzen“. Mit seinem Gesang sowie der musikalischen Gestaltung von Festen, Jubiläen und Faschingsveranstaltungen hat er vielen Menschen über Jahrzehnte hinweg viel Freude bereitet. Seit vielen Jahren ist er zudem Küster in der katholischen Pfarrgemeinde in Niederorschel. Nach der Friedlichen Revolution übernahm er politische Verantwortung und wurde 1990 zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Niederorschel gewählt. Von 1990 bis 2019 gehörte er dem Eichsfelder Kreistag an. Dort engagierte er sich als Fraktionsvorsitzender, als ehrenamtlicher Beigeordneter des Landrates und im Aufsichtsrat des Eichsfeld-Klinikums. Lange Jahre hatte er den Vorsitz im CDU-Ortsverband Niederorschel inne. „Erwin Hunold steht damit seit mehr als 33 Jahren im Dienst der Demokratie“, hieß es in der Laudatio.

Georg Pfützenreuter wiederum wurde für seinen ehrenamtlichen Einsatz für die heimische Vogelwelt ausgezeichnet. Seit 1975 und somit seit 48 Jahren ist er Mitglied im Verein der Thüringer Ornithologen, ebenso wirkt er im Verein der Eichsfelder Ornithologen. Seit vielen Jahren führt er Monitorings häufiger Brutvogelarten und Spechte durch. Er wirkt am Brutvogelatlas deutscher Brutvögel mit und ist ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger. Im Februar 2023 installierte Georg Pfützenreuter auf einem Kalksteinsilo der Firma Deuna Zement eine Live-Webcam. Hier konnte man einen Blick ins „Wohnzimmer“ der Wanderfalken werfen und live von der Brutzeit bis zum Ausfliegen dabei sein. Sein Engagement dient dem Erhalt einer artenreichen Vogelwelt und ihrer Lebensräume.

Mit der Preisverleihung flankieren König und Tasch sowie die CDU-Fraktion ihren kontinuierlichen Einsatz für bessere Bedingungen im Ehrenamt. So fordert die CDU, wie die beiden Eichsfelder Abgeordneten bestätigen, beispielsweise die Befreiung von Vereinen bei der Gema-Gebühr für Veranstaltungen, die Anrechnung von ehrenamtlichem Engagement bei der Studienplatzvergabe sowie die Einführung einer Ehrenamts-Card mit Vergünstigungen in öffentlichen Einrichtungen.