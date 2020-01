Thüringer Narren-Orden für Eichsfelder Pfarrer Markus Könen

Das nunmehr 11. Mal ging am Donnerstagabend die Karnevalistenmesse in der Kirche St. Bonifatius in Leinefelde über die Bühne. Gekommen waren Vertreter von Karnevalsvereinen aus Dingelstädt, Holungen, Leinefelde, Birkungen, Heiligenstadt, Breitenbach, Weißenborn-Lüderode und Gernrode. Letztere waren mit einer überaus großen Abordnung und Kindern der Minigarde erschienen.

Die Heiligenstädter hatten es sich nicht nehmen lassen, Prinzessin Melanie I. und Prinz Marcus I. zu präsentieren, genau wie die Dingelstädter, die auch mit ihrem Prinzenpaar glänzten. Vom Karnevalsclub aus Viernau in Südthüringen konnte der Vizepräsident des Elferrates, Frank Hermann, begrüßt werden.

Karnevalisten sorgen für farbenfrohen Gottesdienst

Pfarrer Markus Könen sprach eingangs von einer Farbenfreude, die sich dem Gottesdienstbesucher in jedem Jahr zur Karnevalistenmesse biete. „Wenn ich Sie so anschaue in ihren bunten Kostümen, öffnet sich mir das Herz. Die Krippe steht noch in der Kirche, und nun mit den drei heiligen Königen haben wir im Stall von Bethlehem auch eine bunte Gesellschaft, wie beim Karneval.“

In seiner Predigt ging Könen auf die kleinen Bildchen ein, die vor jedem Gottesdienstbesucher auf den Kirchenbänken lagen. Sie zeigten einen lachenden Clown, der in den Spiegel schaut und dort einen weinenden Clown sieht. „Das Lachen und das Weinen zeichnen einen Narren aus. Einer, der eben noch gelacht und Purzelbäume geschlagen hat, blickt wenig später traurig drein. Der eben noch übers ganze Gesicht strahlte, dem fließen plötzlich die Tränen. Karnevalisten sind aber logisch denkende Menschen, wie du und ich“, so Könen.

In jedem Narren steckt ein Schalk

Jedem Menschen werde bereits seit der Kindheit eingebläut, dass man sich benehmen müsse. Jedes Kind bekomme zu hören, dass man dies und das nicht tun dürfe. In jedem Narren aber stecke ein kleiner Schalk. Einfach mal das machen, was man wolle. „Wer möchte nicht einfach mal dumme Sachen machen, sich nicht nach der Etikette richten?“, fragte der Geistliche. „Vor 500 Jahren entstand in Basel die Moralsatire: das Narrenschiff von Sebastian Brant.“ Dort würden der Welt ihre Laster und Eigenheiten kritisch und doch satirisch wie ein Spiegel vorgehalten. Nichts anderes sei die Interpretation der Büttenreden. „An Karneval können alle mal denen, die oben auf der Bühne und unten stehen, den Spiegel vor halten“, so Könen.

Mit den Liedern „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ und „Du kannst nicht treu sein“ bemühte er zwei Karnevalsschlager, die auf den ersten Blick als Zügellosigkeit und Freizügigkeit daherkämen. Bei näherem Hinschauen entpuppe sich das jedoch als realistische Weitsicht.

Clowns im positiven Sinne

„Die Welt braucht Narren, die Welt braucht auch mal Clowns in positivem Sinne“, schloss Könen seine Predigt. Dann erzählte er noch eine wahre Begebenheit, die zu Weihnachten passt. „Soldaten lagen im Ersten Weltkrieg in Schützengräben an der Westfront. Ein bayerischer Soldat hatte berichtet, wie die verfeindeten Einheiten aus den Gräben kamen. „Die Soldaten zündeten Kerzen an einem Weihnachtsbaum an und stellten ihn auf den Wall“, erzählte der Pfarrer. Alle hätten sich aufeinander zu bewegt. Niemand sei darauf gekommen, auch nur einen Schuss abzugeben.

Am Ende des Gottesdienstes erhielt der Pfarrer aus den Händen des Vizepräsidenten des Thüringer Karnevalsverbandes, Christoph Matthes, die höchste Auszeichnung außerhalb des offiziellen Karnevalswesens, die der Thüringer Verband vergibt: den Orden „Herrlich Närrisches Thüringen“. Günter Iseke aus Holungen brachte dem Pfarrer und den Narren in den Kirchenbänken ein karnevalistisches Ständchen. Könen regte an, im nächsten Jahr aus der Karnevalistenmesse einen ökumenischen Karnevalistengottesdienst zu machen. Dafür bekam er Beifall.