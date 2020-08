Einige Balken in der Fassade des Marcel-Callo-Hauses waren verfault und werden durch Zimmermann Adrian Hilgendorf ersetzt.

Heiligenstadt. Die Fassade des Marcel-Callo-Hauses in Heiligenstadt muss aufwendig saniert werden. Balken im Fachwerk sind faul.

„Tickende Zeitbombe“: Überraschung beim Fensterwechsel am Callo-Haus in Heiligenstadt

Seit diesem Frühjahr wird am Jugend- und Erwachsenenbildungshaus Marcel Callo in der Lindenstraße gebaut. „Geplant war, die Fenster zu tauschen, aber dann haben wir entdeckt, dass die Balken vom Fachwerk an den Laibungen faul sind“, erzählt Gregor Bim, Verwaltungsleiter im Haus und der Mann, der nun die entstandene Großbaustelle koordiniert und betreut.