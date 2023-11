Braunbärdame Doro (vorn) wurde in Portugal geboren, Zirkusbär Pardo stand in Spanien auf der Todesliste. Heute leben sie im Worbiser Bärenpark.

Tierische Spendenaktion im Eichsfeld am Tag des Gebens

Worbis. Der Worbiser Bärenpark will seine Kapazitäten erweitern. Dafür braucht es Unterstützung.

„Gutes tun statt Konsum!“ unter diesem Motto ruft die Stiftung für Bären, Wildtier- und Artenschutz am Giving Tuesday zum Mitmachen auf. Auf 15 Hektar Waldfläche sollen im Worbiser Bärenpark künftig mehr Plätze zur Aufnahme von in Not geratenen Wildtieren entstehen. Das Spendenziel: 10.000 Euro für den Bau eines Tunnels, der die bestehenden Freianlagen des Projekts mit den neuen Anlagen im Erweiterungsgebiet verbindet.

Am Dienstag, 28. November, findet der Giving Tuesday statt. Es sei eine globale Bewegung, die Menschen ermutige, Gutes zu tun, berichtet die Stiftung. Der Bau des Tunnels sei ein erstes Etappenziel für mehr Aufnahmeplätze für geschundene oder in Not geratene Bären, Wölfe und Luchse.

Mit dem Kauf von 15 Hektar Waldfläche wurde im Jahr 2021 der erste Meilenstein zur Kapazitätserweiterung des Alternativen Bärenparks gelegt. 3,5 Hektar wurden bereits in neue Freianlagen umgewandelt. Und es braucht einen Verbindungstunnel. Nach der Fertigstellung muss er noch durch eine 180 Meter lange Zaunanlage abgesichert werden. Kosten: 1000 Euro pro Zaunmeter.

Infos: www.baer.de/givingtuesday/pr. Die Spendenaktion läuft bis Mitternacht des 28. November