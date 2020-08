Nancy Gothe von der Stiftung für Bären und Thomas Keppler vom Naturschutzbund (Nabu) brachten das Banner mit wichtigen Informationen zur Turteltaube gemeinsam an.

Tierschützer im Einsatz für die Turteltaube

„Die Turteltaube ist weit bekannt, genießt eine liebevolle Symbolkraft. Doch die Realität ist für das Tier selbst alles andere als romantisch – denn es steht auf der roten Liste der stark gefährdeten Arten“, weiß Nancy Gothe, Projektmanagerin der Stiftung Bären.

Laut dem Naturschutzbund (Nabu) ist der Bestand der Turteltauben in den vergangenen 40 Jahren um 90 Prozent zurückgegangen. Um auf diese dramatische Entwicklung aufmerksam zu machen und ihr entgegenzuwirken, kürte der Nabu die Turteltaube zum Vogel des Jahres 2020. Gründe für das Aussterben des einzigen Langfliegers unter den Tauben sind allen voran Bejagung – legal wie illegal – und die Intensivierung der Landwirtschaft, heißt es in einer Mitteilung der Bärenstiftung. Brachen, Ackersäume, Feldgehölze und Kleingewässer fallen der Ausweitung von Anbauflächen zum Opfer. Somit fehlten den Turteltauben Nistplätze, Nahrungs- und Trinkstellen.

Landwirtschaft und Artenschutz vereinen

„Die Landwirtschaft gehört zu den wichtigsten Zweigen unserer Gesellschaft, daher ist es umso wichtiger, sie nachhaltig zu gestalten und mit dem Artenschutz zu vereinen. Letztlich der Verbraucher hat daran einen enormen Anteil, den er entscheidet am Ende, welche Produkte er kauft“, sagt Nancy Gothe.

Die Kampagne zum Schutz der Turteltauben fordert einen Jagdstopp sowie eine Wende der Agrarpolitik. Die Stiftung für Bären unterstützt diese Aktion und klärt in ihrem Thüringer Projekt, dem Bärenpark Worbis, über die Problematik und deren Lösungsansätze auf. So wurde jetzt ein Banner mit Informationen und Hinweisen zu dem Thema errichtet. Thomas Keppler vom Nabu ließ es sich nicht nehmen, dieses Banner persönlich mit Nancy Gothe anzubringen. „Auch wenn die Turteltaube der Vogel des Jahres ist, ist sie bei weitem nicht die einzige Art, die gefährdet ist. Sie steht symbolisch für viele Tiere, die durch die Industrialisierung der Landwirtschaft bedroht sind“, so Gothe.