Tipps für Eichsfelder Existenzgründer

Heiligenstadt. Die IHK gibt Eichsfeldern Tipps bei einer Selbstständigkeit im Nebenerwerb. Unter anderem geht es um steuerlichen Fragen.

Wer eine Geschäftsidee hat und sich neben der Berufstätigkeit damit selbstständig machen möchte, den informiert die Industrie- und Handelskammer, welche Besonderheiten bei einer Selbstständigkeit im Nebenerwerb zu beachten sind. Sie bietet dazu eine Infoveranstaltung am Montag, 18. September, um 16 Uhr im Coworking Eichsfeld, Windische Gasse 11a, in Heiligenstadt an.

Interessierte erhalten Auskünfte zu Formalitäten und steuerlichen Fragen, zur Kleinunternehmerregelung, zu Rechnungserstellung und Buchhaltung. Diese Themen werden an Beispielen erläutert. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Anmeldung bis 12. September unter Telefon: 03631/90820 oder per Mail an rb-nord@erfurt.ihk.de.