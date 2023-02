Tipps für Eichsfelder Familien zur Eingewöhnung des Nachwuchses in den Kindergarten

Heiligenstadt. Bei der Ko-ra-le in Heiligenstadt gibt es einen Workshop zu einem großen Thema für „kleine Leute“. Interessierte dürfen sich ab sofort anmelden.

Im Rahmen der Themenreihe „Eltern und Kind“ bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-a-le in Heiligenstadt einen Workshop unter dem Titel „Eingewöhnung in den Kindergarten“. Für Kleinkinder sei der Übergang von der häuslichen in die Fremdbetreuung eine sehr sensible Zeit. Sie sind das erste Mal von Mutter und Vater getrennt. Sie müssen Vertrauen zu einer neuen Bezugsperson aufbauen und sich an andere Kindern gewöhnen. Der Kurs am Montag, 27. Februar, von 9.30 bis 11 Uhr beantwortet Fragen wie „Wie läuft eine Eingewöhnung ab?“, „Worauf sollte ich als Elternteil achten?“ oder „Wie kann ich mein Kind unterstützen?“

Anmeldung unter:anmeldung@ko-ra-le.com