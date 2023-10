Tipps für Eichsfelder Schüler zur richtigen Berufswahl

Viele Firmen, aber auch die Bundeswehr stellten sich in Berlingerode vor.

20 Firmen, aber auch Polizei, Bundeswehr und das DRK stellen sich in Berlingerode vor. Ehemalige Schüler, die nun selbst Azubis sind, haben einiges zu erzählen.

Firmen suchen Hände ringend Fachleute, Jugendliche nach einem Beruf, der zu ihnen passt. Das weiß Andrea Holzapfel, Lehrerin an der Regelschule in Berlingerode, und auch, dass eine Berufsorientierungsmesse das Richtige für beide Seiten ist. Daher fand an der Schule eine solche für die Klassen 7 bis 10 statt, bei der die Jugendlichen die Möglichkeit hatten, sich über verschiedenste Berufsfelder zu informieren.

Über 20 namhafte Unternehmen und Einrichtungen aus der näheren und weiteren Umgebung nutzten laut Holzapfel die Gelegenheit, sich vorzustellen und viele Fragen zu Ausbildung und Karriere zu beantworten. Die Stände der Firmen, darunter Leitec, McAirlaids, Otto Bock und Sartorius, waren dicht umlagert. Auch an denen der Bundeswehr und Polizei herrschte Gedränge.

Neuntklässler übten Bewerbungsverfahren

„Aus dem sozialen Bereich waren unter anderem der Pflegedienst Schotte, das Eichsfeld-Klinikum sowie das DRK vertreten. Hunold-Bau oder das Autohaus Albertsmeyer deckten beispielsweise den handwerklichen Bereich ab und boten die Gelegenheit an, sich praktisch auszuprobieren“, erzählt die Lehrerin. Und auch der Einzelhandel fehlte nicht.

„Insgesamt war das Interesse aufseiten der Unternehmen, aber auch der Jugendlichen sehr groß. Oft stellten ehemalige Schüler unserer Regelschule ihre Firma vor und berichteten begeistert über Ausbildung, Beruf oder Karrieremöglichkeiten“, sagt sie.

Die Schüler der 9. Klassen, bei denen es mit der Berufswahl langsam ernst wird, hatten sich im Vorfeld eine Woche lang intensiv mit Berufsfeldern befasst, übten sich im Bewerbungsschreiben oder erfuhren etwas zum Vorstellungsgespräch, das auch geprobt wurde.