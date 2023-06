Tipps für Eichsfelder zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Hüpstedt. Eine katholische Gemeinde im Eichsfeld möchte zu aktuellen Themen informieren. Diesmal geht es um die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

In der Ankündigung zum Infonachmittag in Hüpstedt hat sich leider ein kleiner Fehler eingeschlichen, die katholische Kirchgemeinde St. Martin lädt für Mittwoch, 28. Juni, ein. Rund um das wichtige Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sollen alle offenen Fragen zur Sprache kommen, heißt es in der Ankündigung. Vor der Veranstaltung gibt es um 14.30 Uhr einen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend sind alle Interessierten in das Pfarrzentrum zu einer Kaffeetafel mit einem Vortrag über das genannten Thema eingeladen. Um die Organisation des Nachmittages zu erleichtern, bittet die Kirchengemeinde um Anmeldung unter Tel.: 036076/44458.