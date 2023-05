Tipps für eine gesunde Ernährung gibt es im Leinefelder Frauenzentrum

Leinefelde. Eine Ernährungs-Expertin der Verbraucherzentrale Thüringen ist in Leinefelde zu Gast. Sie erläutert unter anderem die Ernährungspyramide.

Mit „Gutes Essen jeden Tag: Tipps und Wissenswertes“ ist eine Informationsveranstaltung am Montag, 22. Mai, 14 Uhr, im Frauenzentrum in Leinefelde in der Jahnstraße 12 überschrieben.

Eingeladen wird zu einem Vortrag mit Luisa Klüpfel, einer ausgewiesenen Ernährungs-Expertin der Verbraucherzentrale Thüringen. Luisa Klüpfel erklärt laut Ankündigung unter anderem, was es mit dem Energiebedarf auf sich hat, wie man Mahlzeiten ausgewogen gestaltet und wie die Ernährungspyramide dabei helfen kann. Zudem werden Tipps zu Einkauf und Auswahl von Lebensmitteln gegeben. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Anmeldung gebeten.

Anmeldung erbeten unter Telefon: 03605/518788