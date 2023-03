Tipps zur artgerechten Hühnerhaltung im Eichsfeld

Hühnerhalter und die, die es werden möchten, sind am Freitag auf Gut Herbigshagen an der richtigen Adresse. (Symbolbild)

Duderstadt. Eier vom eigenen Huhn gehören für viele Eichsfelder zum Frühstück dazu. Ein Kurs auf Gut Herbigshagen gibt Tipps und Ratschläge zur Haltung der Tiere.

Wer in Zeiten hoher und weiter steigender Lebensmittelpreise mit dem Gedanken spielt, sich Hühner zuzulegen, kann sich am Freitag, 31. März, ab 14 Uhr im Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen in Duderstadt in einem zweistündigen Kurs Tipps und Ratschläge zur angemessenen Haltung der Tiere holen.

Der Kurs wendet sich sowohl an diejenigen, die noch unentschlossen sind, als auch an Neulinge mit ersten Erfahrungen. Im Stall und auf der Wiese erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Hühnerhaltung auf Gut Herbigshagen sowie Wissenswertes zur artgerechten Haltung. Dabei werden Themen wie Unterbringung, Auslauf, Fütterung, Tiergesundheit sowie Kükenaufzucht besprochen. Ebenso wird auf gesetzliche Bestimmungen eingegangen, die es zu beachten gilt.

Treffpunkt ist der Besucherservice im Natur-Erlebnishaus. Erwachsene zahlen 12,50 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zehn Euro. Es wird darum gebeten, Gummistiefel oder ähnlich strapazierfähiges Schuhwerk zu tragen.

Anmeldung und weitere Information: Natur-Erlebniszentrum, Gut Herbigshagen, 37115 Duderstadt; Telefonnummer: 05527/914208; Email: besucherservice@sielmann-stiftung.de.