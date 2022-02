Toter Wolf auf der A38 im Eichsfeld entdeckt

Breitenworbis. Erneut ist ein Wolf in Thüringen tot aufgefunden worden. Mehrere Autofahrer meldeten das verendete Tier, das die Autobahnpolizei am Fahrbahnrand auf der A38 entdeckte.

Bei Breitenworbis im Landkreis Eichsfeld wurde ein totes Tier, wahrscheinlich ein Wolf, gefunden und das zuständige Kompetenzzentrum Wolf/Biber/Luchs beim Thüringer Umweltministerium informiert.

Ein Fahrzeug, das mit dem Tier zusammengestoßen sein könnte, wurde bislang noch nicht ausgemacht. Foto: Autobahnpolizeiinspektion

Das Tier wurde am Dienstagabend am Fahrbahnrand auf der A38 entdeckt und von mehreren Autofahrern gemeldet, wie die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mitteilte. Momentan überprüfe das Umweltministerium, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Ob ein Fahrzeug mit dem Tier zusammengestoßen ist, konnte nicht festgestellt werden.

Vor knapp einem Monat ist ein Wildunfall im Wartburgkreis mit einem toten Tier gemeldet worden, bei dem noch geklärt werden muss, ob es sich um einen Wolf handelt.

