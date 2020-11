Mit 15 Neuinfektionen am Montag steigt die Zahl der aktuell mit dem Covid-19-Infizierten im Landkreis auf 264. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tages-Inzidenz damit bei 153.

Bereits am Wochenende gab es ein weiteres Todesopfer. Laut Landratsamt starb in Verbindung mit einer Corona-Infektion eine 98-Jährige. Zudem wurden in weiteren Grundschulen jeweils aufgrund eines Covid-19-Falls Quarantänen angeordnet. Betroffen sind in der Grundschule Niederorschel 22 Personen, in der Grundschule Küllstedt 16. Auch die Thüringer Grundverordnung wurde dem Bund-Länder-Beschluss angepasst. Neben den „Eindämmungsstufen“ 35 und 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner seien beim Überschreiten von 100 und 200 Neuinfektionen durch die kommunale Behörde noch striktere Maßnahmen zu ergreifen, heißt es. Da die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis weiter 100 Neuinfektionen überschreitet, wird der Trainingsbetrieb des organisierten Sports für Kinder und Jugendliche vom 1. bis 20. Dezember für weitere drei Wochen untersagt. Zudem kündigte das Landratsamt verstärkte Kontrollen an.

Den 15 Neuinfektionen standen am Montag 26 Genesene gegenüber. Mit Blick auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften ergibt sich laut Landratsamt folgendes Bild: Die Gemeinde Niederorschel hat 25 Infizierte, die Landgemeinde Am Ohmberg zwei, die Landgemeinde Sonnenstein vier, Dingelstädt 14, Heiligenstadt 46 und Leinefelde-Worbis immerhin 54.

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wipperaue sind elf Infizierte registriert, in der VG Ershausen/Geismar zwölf, in der VG Leinetal 14. Die VG Lindenberg hat 15 Infizierte, die VG Uder elf, die VG Hanstein-Rusteberg fünf und die VG Westerwald-Obereichsfeld 40. Bei elf Personen, heißt es, konnte eine konkrete örtliche Zuordnung bis Montag nicht erfolgen.

Besonders betroffen:

Heiligenstadt: 43

Leinefelde: 33

Küllstedt: 25

Niederorschel: 19

Worbis: 11

Dingelstädt: 10

Berlingerode, Wiesenfeld: 8

Streitholz, Büttstedt, Kirchworbis je fünf Infizierte