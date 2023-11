Traktor landet bei einem Eichsfelder Dorf im Graben

Reinholterode. Auf winterglatter Fahrbahn passiert ein Unfall. Zur Bergung wird die Straße gesperrt.

Ein 22-jähriger Traktorfahrer befuhr am Dienstag gegen 10.10 Uhr mit einem voll beladenen Anhänger die L 1009 von Berlingerode kommend in Richtung Günterode. Kurz nach dem Abzweig Reinholterode geriet das Gespann auf winterglatter Fahrbahn ins Schlingern. Der Anhänger rutschte laut Polizei nach rechts in den Graben, der Traktor stellte sich quer. Der Anhänger steckte tief in der aufgeweichten Bankette fest. Für die Bergung war die Straße bis gegen 13.30 Uhr voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Personen seien nicht verletzt worden. Der entstandene Schaden wurde bislang nicht beziffert.