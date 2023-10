Transporterfahrer in Heiligenstadt alkoholisiert am Steuer

Heiligenstadt. Die Eichsfelder Polizei stoppten einen Kleintransporter zur Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Das erwartet den alkoholisierten Fahrer nun.

In der Petristraße in Heiligenstadt war am Freitag, 13. Oktober, gegen 23.15 Uhr ein 36-jähriger Fahrer mit einem Kleintransporter unterwegs. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stoppten das Fahrzeug zur Verkehrskontrolle. Dabei fiel Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest offenbarte vor Ort einen Wert von 0,91 Promille. Zur Sicherung des Verfahrens wurde anschließend ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle durchgeführt, der den Wert bestätigte. Dem Betroffenen erwartet nunmehr ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde dem 36-Jährigen vorerst untersagt.

