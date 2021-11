Trauer um Schwarzbär Jimmy im Worbiser Bärenpark

Worbis. Jimmy lebte lange im Worbiser Bärenpark und wurde 32 Jahre alt.

Schwarzbär Jimmy, der im Bärenpark Worbis lebte, ist tot. Das teilt die Einrichtung auf ihrer Internetseite mit.

Jimmy, der ein gutmütiger Vierbeiner gewesen sei, wurde 1989 mit Bruder Gonzo im Babyzoo Wingst geboren. Zunächst als Besucherattraktion ausgestellt, hatten die beiden Petze mit nur fünf Monaten ausgedient und mussten das Feld für neuen Tiernachwuchs räumen. Sie sollten eingeschläfert werden, heißt es. Doch zwei Zirkusdompteure übernahmen die Bären. Anstrengende Jahre in der Manege folgten, bis 2002 einer der Dompteure verstarb. Laut dem Worbiser Bärenpark war es sein letzter Wunsch, dass die Schwarzbären einen tiergerechten Lebensabend verbringen. So seien Jimmy und Gonzo nach Worbis gekommen.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gonzo, der an einer Herzmuskelschwäche litt, wachte nach der Winterruhe Anfang 2010 nicht mehr auf. Nun starb Jimmy.

Wenn er nicht mit seinem Kopf über dem Boden die Anlagen nach einer Zwischenmahlzeit durchstöberte, saß er mit Vorliebe an seinem Lieblingsplatz in der Seniorenresidenz und beobachtete die Besucher, heißt weiter. Und bei Ausflügen in eine andere Anlage erkundete Jimmy Stock und Stein mit fast kindlicher Neugier. Er liebte das Baden und präparierte mit Hingabe seine Höhle für die kalte Jahreszeit.