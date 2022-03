Trauernden Kindern und Jugendlichen beistehen: Fortbildung in Dingelstädt

Dingelstädt. Familienzentrum bietet Fortbildung für Lehrer, Erzieher und Interessierte, um trauernden Kindern beizustehen.

Tod und Trauer sind keine leichten Themen. Erwachsene sind oft hilf- und ratlos, wenn Kinder plötzlich mit ihnen konfrontiert sind oder ohne äußeren Anlass nach dem Tod fragen. Der Tod lässt sich nicht planen, Trauer lässt sich nicht verhindern – aber der Umgang damit kann bewusst gestaltet werden, heißt es aus dem Familienzentrum Kerbscher Berg, das eine Fortbildung für Erzieher, Lehrer und Interessierte anbietet.

Bei dieser werden unter anderem Einblicke in die Todesvorstellungen und Trauerreaktionen von Kindern in den einzelnen Altersstufen gegeben, es werden Möglichkeiten aufgezeigt, Kinder in ihrer Trauer zu begleiten und wo und wie man Trauer in Kindergarten und Schule begegnen kann.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Termin: Mittwoch, 30. März, 9 bis 16 Uhr. Teilnehmerbeitrag: 60 Euro. Anmeldung unter Telefon: 036075/690072 oder E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.