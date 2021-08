Trauriges Ende des Hilfsprojektes einer Eichsfelderin

Eichsfeld/Kalkfeld. Ursula Monecke aus Heiligenstadt hat sechs Jahre Spenden für ein Waisenhaus in Namibia gesammelt. Jetzt ist damit Schluss

Für Ursula Monecke hat es jetzt eine ganz schwere Entscheidung geben müssen. Aber sie hat sie getroffen. Sechs Jahre lang hat sie unermüdlich Spenden für ein Waisenhaus in Namibia gesammelt. Rund 20.000 Euro sind in dieser Zeit zusammengekommen. „Jetzt aber ziehe ich mich zurück“, sagt sie.

2015 war sie mit einer Reisegruppe in Namibia unterwegs. In Kalkfeld, einer kleinen Siedlung rund 65 Kilometer südwestlich der Stadt Otjiwarongo, stieß die Gruppe auf ein Waisenhaus, das ihr damaliger Reiseleiter einige Jahre zuvor gegründet hatte. Den Eichsfeldern damals auf dieser Tour wurde erklärt, dass der Staat Namibia keine staatliche Unterstützung für Waisenhäuser gewährt. „Sie sind auf Spenden angewiesen“, erfuhr die Reisegruppe damals.

Für Ursula Monecke stand sofort fest: „Hier will ich helfen.“ Zu Hochzeiten, so erzählt sie, waren es 58 Waisenkinder in dem Haus. Mit Hilfe der Spenden über sechs Jahre hinweg sei es gelungen, an das Haus anzubauen, um für die Jungen einen kleinen eigenen Schlafsaal zu schaffen. Auch eine Solar-Wasserversorgung konnte umgesetzt werden. Hilfe gab es immer wieder bei allen Alltagsdingen, es fehlte in dem Haus an allen Ecken und Enden. Ein Spendenziel sei es zudem gewesen, den jungen Menschen, wenn sie im Alter von 18 Jahren das Waisenhaus verlassen müssen, einen Start in ein auskömmliches Leben zu ermöglichen, ihnen zum Beispiel ein Studium zu finanzieren.

Warum Ursula Monecke ihr Engagement jetzt aufgibt, hat besondere Gründe. Einmal habe die Coronasituation in Namibia die ganze Sache nicht einfacher gemacht. Auch ist die Leiterin des Waisenhauses mit Namen Gisella verstorben. „Sie war die Seele, hat alles zusammengehalten“, erzählt die Heiligenstädterin. Danach habe sich das Management als nicht vertrauenswürdig erwiesen. Ein junger Mann, der zuletzt die Leitung übernahm, habe noch alles Menschenmögliche versucht. „Er ist aber kein namibischer Staatsbürger und wird in den nächsten Wochen aus dem Land ausgewiesen.“ Und der Staat überlege gerade ernsthaft, das Waisenhaus, in dem es nur noch 16 Kinder gibt, aufzulösen, sie auf andere Häuser zu verteilen. „Mir tut das alles in der Seele weh, es wurde immer schwerer für mich.“

Voriges Jahr nahm sie mit dem Verein Waisenhaus Kalkfeld in Bad Wünnenberg Kontakt auf und hatte damals schon mit dem Gedanken gespielt, ihr Engagement aufzugeben. „Doch die Geschäftsführerin Anja Hilleringmann hatte mich inständig gebeten, am Ball zu bleiben.“ Noch einmal kamen voriges Jahr 3000 Euro Spenden aus dem Eichsfeld zusammen, die jetzt Damian, einem jungen Mann aus dem Waisenhaus, das Studium der Elektrotechnik sichern. „Bildung ist der Schlüssel für ein besseres Leben.“ Auch der Verein plant, sollte sich die Schließung bewahrheiten, sich von diesem Projekt zurückzuziehen, aber die jungen Menschen in der Ausbildung weiter zu begleiten.

Für Ursula Monecke bleibt nun nur noch eins: Sich bei allen Spendern in den vergangenen sechs Jahren ganz herzlich zu bedanken. „Sie haben viel bewirkt“, sagt Monecke, „und einigen jungen Menschen ein besseres Leben ermöglicht.“