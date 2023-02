In der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte sind Eltern und Kinder willkommen.

Treff für Eltern mit kleinen Kindern in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt Mütter und Väter mit Kindern von sieben Monaten bis zwei Jahren ein, Kontakte zu knüpfen. Im Februar gibt es eine Zusammenkunft.

Einen Elterntreff für Mütter und Väter mit Kindern von sieben Monaten bis zwei Jahren bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le. Es geht um das Beisammensein, gemeinsames Spielen und darum, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Die nächste Zusammenkunft ist am Freitag, 8. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Kursbegleitung hat Julia Weidner. Anmeldung: per Mail an anmeldung@ko-ra-le.com oder Tel.: 03606 / 603673.