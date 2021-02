Trickdiebin stiehlt 400 Euro von Seniorin

Die Eschweger Polizei ermittelt aktuell wegen eines Gelddiebstahls, der bereits am 22. Januar in Meißner-Abterode in der Wohnung einer 75-jährigen verübt worden sein soll. Die auf Hilfe angewiesene und sehbehinderte Seniorin war am Tattag in Eschwege einkaufen. Wie die Polizei informierte, sei sie im Bereich des Eschweger Stadtbahnhofs mit zwei jungen Frauen ins Gespräch gekommen sein, von denen sich eine bereit erklärt haben soll, die ältere Dame bei ihren Einkäufen zu unterstützen.

Dies erledigten sie im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße. Danach seien beide Frauen zur Wohnung der Seniorin gegangen, wo die Tatverdächtige half, die Einkäufe zu verstauen. Ein paar Tage später stellte die 75-Jährige fest, dass 400 Euro aus einer Geldbörse fehlten, die in einem Schrank lag.

Zu der tatverdächtigen Einkaufshelferin liegt der Polizei keine verwertbare Beschreibung vor. Bei der zweiten Unbekannte handele es sich um eine etwa 20 Jahre alte, deutsche Frau mit langen blonden Haaren und sehr schlanker Statur, hieß es weiter. Vielleicht sind die Seniorin und ihre vermeintliche Helferin im Lidl-Markt auch Zeugen aufgefallen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter Telefon: 05651/9250