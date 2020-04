Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tüv Thüringen kooperiert mit Albertsmeyer-Gruppe

Gemeinsam mit der Albertsmeyer-Firmengruppe errichtet der Technische Überwachungsverein (Tüv) Thüringen eine neue Kraftfahrzeug-Prüfanlage in Leinefelde. Auf dem Gelände des auf Volkswagen, Audi und Seat spezialisierten Autohauses Albertsmeyer in der Berliner Straße fand in diesen Tagen die Grundsteinlegung für eine markenunabhängige Prüfanlage für Fahrzeuge aller Hersteller statt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die neue Kfz-Prüfanlage werde mit modernster Prüftechnik ausgerüstet. Bereits im Sommer sollen demnach die ersten Fahrzeuge ihre Hauptuntersuchung auf der Anlage absolvieren.

Außerdem bietet der Tüv Thüringen auch andere Dienstleistungen von der Abgasuntersuchung bis hin zum Schaden-Wertgutachten an. Neben dem Standort in der Berliner Straße werden der Mitteilung zufolge auch die übrigen Autohäuser der Albertsmeyer-Gruppe in Leinefelde, Worbis und Nordhausen künftig in vielen Fragen vom Tüv Thüringen betreut. „Beide Seiten freuen sich auf den Beginn einer starken Partnerschaft und sind zuversichtlich, in Zukunft noch mehr Kunden für Qualität und Sicherheit Made in Thüringen begeistern zu können“, so die Mitteilung abschließend.