Tulpen und Narzissen verschönern Eichsfelder Wohnquartiere

In der Leinefelder Konrad-Martin-Straße erfreuten sich die Mieter im Frühjahr 2023 erstmals an der Blütenpracht.

Leinefelde Leinefelder Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH lässt auch im kommenden Jahr 10.000 Blumenzwiebeln stecken. Weitere sollen folgen.

Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat viele Grünflächen rund um die Wohnquartiere der Leinefelder Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH (WVL) arg in Mitleidenschaft gezogen und große Schäden verursacht. Aus diesem Grund entschied sich das Unternehmen durch das Stecken von Blumenzwiebeln etwas Farbe in die Quartiere zu bringen. 5000 Narzissen- und Tulpenzwiebeln wurden bereits in den Wohngebieten gesteckt.

Das Pilotprojekt startete bereits 2022 mit der Bepflanzung der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde und der Tom-Mutters-Straße in Worbis. Allein in der Konrad-Martin-Straße kamen 3.000 Blumenzwiebeln in die Erde. „Die positive Resonanz unserer Mieter im letzten Jahr veranlasste uns, die Flächen zu erweitern. Im Frühjahr 2023 konnten 3000 Quadratmeter Blühfläche für Blumenwiesen in Worbis eingesät werden und für die beiden kommenden Jahre sind jeweils weitere 10.000 Blumenzwiebeln geplant“, teilt Juliana Löffelholz, Mitarbeiterin der WVL, mit.

Für die Anpflanzungen im kommenden Frühjahr hat die WVL bereits Anfang Dezember eine Lieferung von jeweils 5.000 Tulpen- und Narzissenzwiebeln erhalten. Die sogenannten Verwilderungsblumenzwiebeln kommen sogar jedes Jahr wieder und verbreiten sich darüber hinaus auch noch weiter.