Uder: Frischer Wind für „St. Jakobus“

Christin Gonschorek ist die neue Leiterin der Katholischen Kindertageseinrichtung „St. Jakobus“ in Uder. Sie ist gerade einmal 27 Jahre alt, aber voller Tatendrang und Optimismus, was ihre neue Aufgabe betrifft. Mit dieser verbindet die gebürtige Heiligenstädterin ihren Traumjob mit zwei weiteren sehr wichtigen Aspekten in ihrem Leben: Ihre Heimat Eichsfeld und ihr Glaube.

Ihre Ausbildung zur Erzieherin absolvierte Christin Gonschorek in Heiligenstadt auf der Bergschule „St. Elisabeth“, im Bergkindergarten ihr Anerkennungsjahr. Dann verschlug es sie nach Hannover zum Fernstudium Frühpädagogik – Leitung und Management in der frühkindlichen Bildung. Nebenbei arbeitete sie dort in einem städtischen Kindergarten.

Nach erfolgreichem Studien-Abschluss ging es nach Gerblingerode: „Ich habe mir dort bewusst einen christlichen Kindergarten ausgesucht. Mir liegen die christlichen Werte am Herzen und ich möchte sie den Kindern und auch den Eltern mit auf den Weg geben.“

Am 1. Oktober übernahm sie dann die Leitung der Einrichtung in Uder, die zur „St. Martin“ Katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Erfurt gGmbH gehört. Diese kümmert sich um alle inhaltlichen, pädagogischen und verwaltungstechnischen Belange der in ihrer Trägerschaft befindlichen 39 katholischen Kindergärten.

Christliche Werte weitergeben – das gehe zum Beispiel in Form von gemeinsamen Gebeten. „Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, auch bei mir persönlich. Mein Glaube stärkt mich jeden Tag und gibt mir auch ein Stückchen Halt.“ Bei ihrer Arbeit in der städtischen Einrichtung in Hannover habe ihr dieser Aspekt innerhalb der Arbeit mit den Kindern gefehlt.

Ihre erste Woche beschreibt Christin Gonschorek als sehr gut. „Wir lernen uns langsam aber sicher alle kennen. Ich fühle mich jetzt schon wohl hier.“ Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Erarbeitung von Dienstplänen, Personal- und Teamführung, Bearbeitung von Anmeldungen, die Elternarbeit und die Organisation und Planung rund um die Einrichtung, die derzeit 100 Kinder besuchen. Unterstützung erfährt sie dabei von der Geschäftsführerin Jola Hempel und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle der gGmbH sowie von der Fachberaterin Veronika Seeland.

Eine eigene Gruppe wird sie nicht betreuen. Das bedeute aber nicht, dass sie nichts mit den Kindern zu tun habe. „Ich nehme mir immer die Zeit, morgens durch die Gruppen zu gehen. Das ist mir sehr wichtig. Wegen unserer gruppenübergreifenden Arbeit treffe ich auch viele Kinder im Laufe des Tages und sie klopfen auch oft bei mir an. Sie suchen Kontakt zu mir und ich zu ihnen.“

Am wichtigsten für Christin Gonschorek sei, dass das Dreieck zwischen Kindern, Eltern und Erziehern gut funktioniere. Deshalb sei ihr auch die Elternarbeit so wichtig, genauso wie die gute Zusammenarbeit im Einrichtungsteam und dem Träger, die Öffentlichkeitsarbeit im Ort zusammen mit Bürgermeister Gerhard Martin (CDU) sowie der Pfarrgemeinde mit Pfarrer Heribert Kiep. „Wir brauchen eine offene und vertrauensvolle Arbeit. Denn gerade wenn man neu ankommt, ist Vertrauen zu schaffen das Allerwichtigste.“