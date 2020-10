Uderaner feiern 30 Jahre Einheit in Kirchhundem

Eine Delegation aus Uder weilte zur Festveranstaltung anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit am vergangenen Wochenenden in der Partnergemeinde Kirchhundem. Die Feierstunde fand im Rahmen des 750-jährigen Ortsjubiläums unter freien Himmel auf dem Brunnenplatz in Würdinghausen statt und begann mit einem Festgottesdienst. Eine besondere Ehre wurde dem Bürgermeister der Gemeinde Uder, Gerhard Martin, zuteil, der die erste Rede zum Einheitstag halten durfte.

Es war eine sehr emotionale Rede, in der er äußerte: „30 Jahre Deutsche Einheit seien für ihn immer noch 30 Jahre gelebter Traum.“ Martin forderte die zahlreichen Zuhörer auf: „Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne blicken, lassen Sie uns gemeinsam die gute Entwicklung der letzten 30 Jahre genießen und haben wir den Mut, die vor uns liegenden Aufgaben mit Engagement, mit Verstand und auch mit etwas Herzblut anzugehen.“ Bereits vor fünf Jahren stand er an gleicher Stelle und er wiederholte seine Worte von damals, da sie unverändert gelten: „Wer Gemeinsamkeiten haben will, muss Gemeinsamkeiten pflegen. Wir müssen die Einheit leben! Wir müssen sie hegen und pflegen, schützen und das Wunderbare nicht zerreden lassen.“

Im Anschluss hielt der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, Franz-Josef Laumann, die Festrede. Der Minister würdigte den Mut der DDR Bürger, die trotz aller Gefahren eine friedliche Revolution begonnen haben und resümierte, dass die Bürger im Westen dankbar und ein wenig demütig sein sollten, was die Menschen in den Jahren vor 1990 riskiert haben. Aber er lobte auch die großartige Leistung aller Deutschen bei der Gestaltung der Deutschen Einheit und erinnerte sich gern an seinen Besuch im Jahr 2019 in Uder und würdigte die hervorragende Infrastruktur der Gemeinde.

Zum Ausklang des Abends spielte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr den großen Zapfenstreich mit anschließender Nationalhymne. „Das war sehr ergreifend und ein sehr schönes Erlebnis. Im Anschluss gab es noch ein schönes Beisammensein mit den Gastgebern vom CDU-Ortsverband, mit Minister Laumann und weiteren politischen Amtsträgern und Vertretern aus der Wirtschaft“, berichtet Uders erste Beigeordnete, Petra Stubenitzky. Gerhard Martin sprach eine Gegeneinladung für das nächste Jahr aus.