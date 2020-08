Sebastian Schicht bietet Überlebenstrainings in der Natur an, aber auch Sommercamps für Kinder.

Da hänge ich nun und frage mich, was ich gerade eigentlich mache. Das Seil schneidet in Hand und Bein, ich schwitze, bin leicht außer Atem. Als ich vorher die Steinwand hinunter gesehen hatte, sah das nicht so schwierig aus. Aber Sebastian Schicht hatte mich gewarnt: „Der erste Schritt kostet Überwindung.“ Wir sind im Wald bei Reifenstein und der 34-Jährige will mir zeigen, was er den Gruppen beibringt, die bei ihm Survival-, also ein Überlebens-Trainings buchen.