Überschlagen und bei Teistungen im Bach liegengeblieben

Teistungen. Diesen Unfall meldet die Polizei aus dem Eichsfeld. Die Feuerwehr musste verhindern, dass weiteres Öl in den Bach lief.

Ein 52-jähriger Autofahrer wurde laut Polizei am Mittwochabend zwischen Teistungen und Hundeshagen im Eichsfeld bei einem Unfall leicht verletzt. Er fuhr gegen 21.50 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Hundeshagen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen VW Polo. Er durchfuhr einen Straßengraben.

Dabei überschlug sich der Polo und blieb auf dem Dach in einem Bach liegen. Der Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Die Feuerwehr rückte an, da aus dem Unfallauto Öl in den Bach lief. Sie errichteten eine Ölsperre. Die Polizei verständigte das Umweltamt. Der Polo musste abgeschleppt werden. Nach Aussage des 52-Jährigen, war er einem Wildtier ausgewichen.

