Überschuss bei kommunalen Unternehmen in Heiligenstadt

Der Schriftzug KOWO ist vor deren Hauptsitz in Heiligenstadt an einem großen Stein angebracht.

Heiligenstadt. Stadt bekommt den Löwenanteil ausgeschüttet.

Eine der Aufgaben, die die Heiligenstädter Stadträte am Dienstag zu erfüllen hatten, war die Ermächtigung des Bürgermeisters der Stadt zur Beschlussfassung in den Gesellschafterversammlungen der städtischen Unternehmen Klinikgesellschaft, Vitalpark und Kommunale Wohnungsgenossenschaft Obereichsfeld (Kowo), die unter der städtischen Holding agieren. Dabei ermächtigten sie Thomas Spielmann (BI) auch, die jeweiligen Aufsichtsräte zu entlasten.

Diese Zustimmung gaben die Mitglieder des Stadtrates gern. Denn sowohl die Klinikgesellschaft als auch die Kowo konnten ihre Jahresabschlüsse mit einem Überschuss in sechsstelliger Höhe ausweisen. Bei der Klinikgesellschaft steht ein Überschuss von 688.275,72 Euro in der Bilanz, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Bei der Kowo sind es 637.065,72 Euro. Davon werden 200.000 Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet, der Löwenanteil darunter an die Stadt, der Rest gehe in die Rücklage.

Franz-Josef Strathausen (SPD) betonte, dass das keine Selbstverständlichkeit sei und drückte den kommunalen Unternehmen und deren Geschäftsführern seinen Dank und auch den des Stadtrates aus.