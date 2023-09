Umgebauter Knotenpunkt Dingelstädt-Nord wird freigegeben

Dingelstädt. Die Abfahrt von der B 247 in Richtung Dingelstädt ist in Kürze wieder möglich. Doch es gibt noch zeitlich begrenzte Fahrbahnverengungen.

Der umgebaute Knotenpunkt Dingelstädt-Nord wird im Laufe des Donnerstagnachmittags, 28. September, für den Verkehr freigegeben, so die Deges Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH. Nach Inbetriebnahme der neuen stationären Ampelanlage ist die Abfahrt von der B 247 in Richtung Dingelstädt wieder möglich. Danach wird die transportable Ampelanlage am Knotenpunkt Dingelstädt-Süd abgeschaltet und zurückgebaut.

Wegen letzter Arbeiten am Fahrbahnrand sind in den kommenden Wochen aber noch zeitlich begrenzte Fahrbahnverengungen auf der B 247 im Bereich Dingelstädt erforderlich, heißt es. Hierbei wird der Verkehr auf verengten Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt.