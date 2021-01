Umgestürzter Baum blockiert Straße bei Pfaffschwende

Pfaffschwende. Zu ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr musste die Feuerwehr Pfaffschwende am Montag ausrücken. Um 1.13 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch die Rettungsleitstelle alarmiert. Eine große Weide mit einem Stammdurchmesser von 60 Zentimetern war auf die Landstraße am Ortseingang von Pfaffschwende gestürzt. Neun Minuten nach der Alarmierung war das erste Feuerwehrfahrzeug am Einsatzort, und bestätigte eine Vollsperrung der Landstraße 2028 durch einen massiven Baum über beide Fahrbahnseiten.

Mit zwei Kettensägen zerkleinerten die Feuerwehrleute den Baum. Mit dem Beleuchtungssatz musste die Einsatzstelle großzügig ausgeleuchtet werden, damit die Arbeiten ausgeführt werden konnten. Nach etwa einer Stunde konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Als Grund für das Umstürzen des Baumes vermuten die Einsatzkräfte die hohe Schneelast und das Alter der Weite. Um 2.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Landstraße wieder für den Verkehr freigegeben.