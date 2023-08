Unbekannte beschädigen Auto im Eichsfeld und schmieren „Letzte Generation“ auf eine Scheibe

Die Polizei im Eichsfeld sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto.(Symbolbild)

Berlingerode. Die Eichsfelder Polizei spricht von Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Die Tat hat zwischen Freitag und Samstag stattgefunden.

An einem Auto zu schaffen machten sich bislang Unbekannte zwischen Freitag und Samstag in der Straße Rotental in Berlingerode. Sie verklebten die Türen und Fenster des Fahrzeuges und schmierten auf eine Scheibe die Aufschrift „Letzte Generation“. Zeugenaussagen zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606 / 6510 entgegen und bittet um sachdienliche Hinweise.