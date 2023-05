Unbekannte brachen in Beuren in eine Scheune ein. (Symbolfoto)

Unbekannte brechen in eine Scheune im Eichsfeld ein und machen große Beute

Beuren. Über das Vatertagswochenende brachen Unbekannte in eine Scheune in Beuren ein. Der Schaden beläuft sich auf rund 3200 Euro.

Unbekannte sind zwischen dem 17. Mai, 17.30 Uhr, und dem 20. Mai, 11.30 Uhr, in eine Scheune in Beuren in der Halle-Kasseler-Straße eingebrochen. Sie entwendeten ein braunes Pedelec der Marke „Qwic, Premium iMN7X“, eine Motorsense sowie ein Laubgebläse „Stihl“ im Wert von 3200 Euro.

