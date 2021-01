Unbekannte brechen in unbewohntes Haus in Elende ein

Elende. Einbruchsspuren entdeckte der Besitzer eines unbewohnten Hauses in Elende im Landkreis Nordhausen am Sonntagnachmittag, berichtet die Nordhäuser Landespolizeiinspektion am Montag. Demnach hatten unbekannte Täter ein Fenster des Hauses in der Halle-Kasseler-Straße zerstört und waren so in das Gebäude eingedrungen. Die Polizei überprüfte den Tatort. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Es entstand wohl auch nur ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Wer Hinweise zum Einbruch in Elende geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter 03631 / 960 zu melden.