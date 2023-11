Unbekannte erschießen Hauskatze im Eichsfeld

Jützenbach. Zwischen Mittwoch und Donnerstag erschossen Unbekannte im Landkreis Eichsfeld eine Hauskatze. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Hauskatze ist in Jützenbach (Landkreis Eichsfeld) von bislang Unbekannten erschossen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch oder Donnerstag. Die Katze sei inzwischen ihren schweren Verletzungen erlegen.

Nun ermittelt die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon 03606/6510 zu melden.

