Unbekannte klauen in einem Eichsfelder Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche

Kirchgandern. Im Supermarkt in einem Eichsfeld.-Dorf hat ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit gereicht – die Geldbörse war weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Frau hat am Samstag während ihres Einkaufes im Supermarkt von Kirchgandern zwischen 11.45 Uhr und 12.50 Uhr ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. In einem unbeobachteten Moment machten sich nun der oder die unbekannten Täter an der Handtasche zu schaffen und entwendeten aus dieser die Geldbörse der Geschädigten, schildert die Eichsfelder Polizei. Neben verschiedenen Dokumenten wurde auch 152 Euro Bargeld entwendet. Zur vorliegender Tat wird um sachdienliche Hinweise gebeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Eichsfeld noch einmal darauf hin, dass bitte keine persönlichen Sachen und Wertgegenstände unbeobachtet abgelegt werden und diese nach Möglichkeit immer im unmittelbaren Einwirkbereich bei sich zu führen sind. red

Die Polizeiinspektion Eichsfeld ist telefonisch erreichbar unter 03606 / 6510