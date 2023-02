Unbekannte erbeuten in Heiligenstadt Zigaretten und Bargeld

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort in Heiligenstadt Spuren.

Heiligenstadt. Die unbekannten Täter brechen in Heiligenstadt einen Automaten auf. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Tat.

Unbekannte haben am Dienstag gegen 3 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Heiligenstädter Dürerstraße/Ecke Holbeinstraße aufgebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und Zigarettenschachteln und flüchteten, so die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndung wurden die Täter nicht gefasst. Durch die Kriminalpolizei Nordhausen wurde der Tatort untersucht und Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Kriminalpolizei Nordhausen unter Telefon: 03631/9 60.