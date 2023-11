Dönerfleisch klauten Unbekannte in Leinefelde. (Symbolfoto)

Unbekannte stehlen Döner-Fleisch in Leinefelde aus Imbisswagen

Leinefelde. Unbekannte brachen am Wochenende in Leinefelde in einen Verkaufsstand ein. Dei Eichsfelder Polizei sicherte Spuren.

Im Zeitraum von Sonnabend, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, hatten es unbekannte Diebe auf einen Döner-Verkaufsstand abgesehen, der sich in der Leinefelder Herderstraße auf dem Parkplatz eines Baumarktes befindet, wie die Polizei berichtet. Der oder die Täter drangen gewaltsam in einen neben dem Verkaufsstand befindlichen Container ein. Daraus wurde das Kalbsfleisch für einen Drehspieß im Wert von etwa 180 Euro entwendet. Die Beamten der Polizei sicherten Spuren und erstatteten Anzeige wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer: 03606/6510 entgegen.

