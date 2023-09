Niederorschel. Das Fahrrad wurde vom Besitzer vor einem Laden in Niederorschel angeschlossen. Doch das Schloss hielt die Diebe nicht ab.

Unbekannte entwendeten am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Fahrrad Am Bruch in Niederorschel. Das grüne Rad der Marke Scott war vor einem Lebensmittelgeschäft angeschlossen. Die Unbekannten öffneten das Schloss und verschwanden mit dem Zweirad. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Die Polizei nahm die entsprechende Anzeige auf und ermittelt zur Tat.