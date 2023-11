Unbekannte stehlen im Eichsfeld ein Quad und Werkzeug

Effelder. Unbekannte stehlen aus einer Lagerhalle im Eichsfeld ein Quad und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag gewaltsam in eine Lagerhalle in der Mühlhauser Straße in Effelder ein. Daraus entwendeten sie unter anderem ein Quad und diverse Werkzeuge. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Täter hinterließen aber auch einen Sachschaden von etwa 3000 Euro. Wer Hinweise zum Einbruch oder zu den Tätern geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon: 03606/6510 zu melden.