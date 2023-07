Unbekannte stehlen Ortsschild und Baggerschaufel - Die Polizeimeldungen für das Eichsfeld

Eichsfeld. In Effelder haben Unbekannte das Ortsschild gestohlen und in Volkerode haben Diebe auf einer Baustelle zugeschlagen. Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

In der Nacht vom 11. zum 12. Juli haben unbekannte das Ortschild von Effelder gestohlen. Laut Polizei handele sich um das Schild in Fahrtrichtung Struth. Die Polizei hat Werkzeuge, welche die Diebe zurückließen, sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Eichsfelder Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 oder per E-Mail zu melden.

Baggerschaufel und hochwertiges Zubehör gestohlen

Von einer Baustelle in Volkerode entwendeten in der Nacht zu Freitag Unbekannte eine Baggerschaufel. Außerdem wurde laut Polizei ein Tiltrotator (Koppelstück zur Endlosrotation einer Baggerschaufel) entwendet. Das Beutegut habe einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 oder per E-Mail zu melden.

Fahrzeugteile verursachen Verkehrsunfall

Bereits am 26. Juni ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Dingelstädt und Küllstedt. Wie die Polizei am Freitag informierte, habe die Fahrerin eines BMW einen Sicherungsbolzen überfahren, der ihr Fahrzeug beschädigte. Bei dem Bolzen handele es sich vermutlich um einen Fahrzeugteil einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, der sich gegebenenfalls während der Fahrt löste undauf die Fahrbahn fiel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 oder per E-Mail entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.