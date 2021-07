Unbekannte verprügeln 19-Jährigen bei Musikveranstaltung im Eichsfeld - Verletzter und 10.000 Schaden bei Verkehrsunfall

Eichsfeld Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für das Eichsfeld.

Im Verlaufe der Musikveranstaltung an der Unstrutquelle in Kefferhausen in der Nacht vom 17.07. zum 18.07.2021 kam es gegen 0:30 Uhr zu einer Schlägerei. Der 19-jährige Geschädigte war nach einem Streit laut Polizei von mehreren ihm unbekannten Männern geschlagen worden. In der Folge der Schläge stürzte der Geschädigte zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde. Daraufhin ließen die Täter von ihm ab und entfernten sich. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Mit Alkohol hinterm Steuer

Ebenfalls in der Ortslage Kefferhausen fiel den Beamten bereits um 0:10 Uhr ein grauer VW Golf auf, welcher recht zügig unterwegs war. Der Fahrer ignorierte zuerst das Anhaltesignal und später auch das Blaulicht und das Martinshorn. Erst als die Beamten das Auto überholten, fuhr der Fahrer rechts ran und stoppte sein Fahrzeug. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen ereignete sich in Leinefelde auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Mühlhäuser Chaussee ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Fahrer eines weißen Opel Mokka befuhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in Richtung Heiligenstädter Straße zu überqueren. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb und zeigte in Richtung der Bahnhofstraße gelbes Blinklicht. Fälschlicher Weise nahm der Fahrer des Opel Mokka an, dass er sich auf der Hauptstraße befindet und nahm dadurch der Fahrerin eines grauen VW Golf die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Fahrerin des VW wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

