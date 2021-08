Unbekannte wüten auf Spielplatz und am Gemeindebüro Uder

Uder. Am Leinepark haben Unbekannte einen hohen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht jetzt nach Personen, die sich im Park auffällig verhalten oder gar mit Beschädigungen geprahlt haben.

Mehr als 1000 Euro Schaden haben Unbekannte in der Gegend um den Leinepark in Uder angerichtet. Nach Angaben der Polizei beschädigten sie eine Kinderrutsche, Hinweisschilder, eine Holztischplatte und die Holzbänke. Es waren Schmierereien an den aufgestellten Gegenständen und im Holz Schnitzereien zu sehen.

Auch die Eingangstür des Gemeindebüros blieb nicht verschont. Hier beschädigten Unbekannte das Sicherheitsglas.

Die Polizei in Heiligenstadt sucht nun nach Hinweisen zu den Verursachern. Wer hat zwischen Dienstag, 12., und Donnerstag, 29. Juli, Personen oder auch Kinder beobachten können, die sich im Park auffällig verhalten haben oder gar mit den Beschädigungen prahlten? Wer kann Hinweise zur Beschädigung am Gemeindebüro geben? Diese entstand zwischen Dienstag, 12., und Donnerstag, 14. Juli.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.