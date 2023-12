Unbekannte zerstechen Reifen in einer Eichsfelder Stadt

Worbis Unbekannte haben im Eichsfeld an einem Fahrzeug Reifen zerstochen. Das hatte für den Fahrer unschöne Folgen.

Unbekannte machten sich am Dienstag, 5. Dezember, in der Zeit von 17 bis 20.30 Uhr an einem Pkw zu schaffen. Bei dem parkenden Volkswagen mit Duderstädter Kennzeichen wurden in der Nordhäuser Straße drei der vier Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Anschließend verloren die diese Luft, sodass der Geschädigte mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren konnte. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt zu der Tat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.