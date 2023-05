Unbekannten brechen im Eichsfeld in einen landwirtschaftlichen Betrieb ein - Sachschaden ist viel höher als die Beute

Breitenholz. Den Einbruch in den landwirtschaftlichen Betrieb in Breitenholz stellten Mitarbeiter am Montag fest. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Kriminelle haben den Zaun überwunden, ein Fenster gewaltsam geöffnet und sind dann in Räume einer landwirtschaftlichen Firma in Breitenholz eingedrungen. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch am Montagvormittag. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Tatort in der Waldstraße. Die Beute bestehe aus einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden gehe hingegen in die tausende Euro. Die Polizei habe Spuren gesichert und ermittele.