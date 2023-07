Unbekannter beschädigt in einem Eichsfelder Dorf einen Skoda und flüchtet

Weißenborn-Lüderode. Auf einem Supermarktparkplatz in Weißenborn beschädigte eine noch unbekannte Person mit seinem Auto einen Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt von Ort des Geschehens.

Eine bisher unbekannte Person hat am Samstag auf einem Supermarkt-Parkplatz einen Skoda beschädigt und ist geflüchtet. Der graue Skoda Karoq war auf dem Edeka-Parkplatz in Weißenborn abgeparkt. Die Tatzeit liegt laut Pressemeldung der Polizei zwischen 8.05 Uhr und 8.30 Uhr. Nach der Beschädigung entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda hinterließ der Täter einen Sachschaden von ungefähr 2500 Euro.

