Unfall auf der A38 mit mehreren Schwerverletzten - Autobahn zeitweise komplett gesperrt

Leinefelde-Worbis. Nach einem Unfall auf der A38 war die Autobahn zwischenzeitlich komplett gesperrt gewesen. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Richtungsfahrbahn Leipzig.

Am Montagvormittag hat sich auf der A38 Richtung Leipzig zwischen Heiligenstadt und Leinefelde ein schwerer Verkehrsunfall, an dem zwei Lkw, zwei Kleintransporter und ein Auto beteiligt waren.

Wie die Polizei mitteilt, kam es zur Verlangsamung des Fahrverkehrs in Richtung Leipzig, da bei starkem Schneefall und geringen Sichtweiten von rund 100 Metern ein Winterdienstfahrzeug auf der Richtungsfahrbahn im Einsatz war.

Wegen Winterdienstfahrzeug abgebremst

Den Angaben zufolge hatte zunächst der Fahrer eines Kleintransporters wegen des Winterdienstfahrzeuges gebremst. Eine 55-Jahre alte Autofahrerin bemerkte das zu spät und kollidierte mit dem Transporter. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 26 Jahre alte Beifahrer im Kleintransporter. Die anderen beteiligten Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten ebenfalls. Mit dem Winterdienstfahrzeug gab es aber keinen Zusammenstoß.

Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 136.000 Euro geschätzt, wie eine Sprecherin sagte. Am Montagvormittag gab es wegen des Unfalls noch Beeinträchtigungen auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig - der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, die Vollsperrung aber aufgehoben.

